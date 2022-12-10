С начала года страховой рынок в Молдове вырос на 26,6%

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Страховые компании Молдовы за девять месяцев текущего года застраховали сопутствующие риски на сумму более 1 млрд 820,1 млн леев (более 91 млн евро). Объём увеличился на 26,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным Национальной комиссии по финансовому рынку (НКФР), наибольший рост был зафиксирован в страховании от несчастных случаев (+85,6%), страховании имущества (+58,2%), включая страхование урожая и животных (46,9%), страхование гражданской авиации (49,8%), автогражданской ответственности, в том числе внутреннее ОСАГО (+20,7%) и «Зелёной карты» (52,6%).

Доля взносов, приходящихся на общее страхование, остаётся неизменной и составляет примерно 96% от общего объёма, при этом на страхование жизни приходится 4%, — уточнили в комиссии.

При этом за девять месяцев 2022 г. компании выплатили компенсаций и страховых возмещений на сумму более 585,8 млн леев, что на 25,4% больше, чем год назад. Значительный рост зафиксирован по имущественному страхованию – примерно в 2 раза, сельскохозяйственному страхованию – примерно в 3 раза и страховке «Зелёная карта» – на 58,8%, пишет moldpres.md.

В отчётный период совокупные активы страховых компаний РМ превысили 4,3 млрд леев, увеличившись на 20,5% по сравнению с прошлым годом. Активы, позволяющие покрыть технические резервы и минимальную маржу платёжеспособности, составляют 80% (около 3,5 млрд леев) от общих активов, увеличившись на 21,5% по сравнению с периодом за 9 месяцев 2021 г. Прибыль страховых компаний (до налогообложения) выросла в январе-сентябре 2022 г. до 195,7 млн ​​леев, увеличившись на 58,1% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г.

На конец сентября 2022 г. на страховом рынке Республики Молдова работало 10 страховых компаний.

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