С начала года сотрудники ГИЧС вытащили из огня 45 человек

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За указанный период на территории страны произошло 328 возгораний. Об этом сообщили в Генеральном инспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС).

По данным пресс-службы ведомства, за два месяца в результате пожаров погибли 33 человека. В результате исследования, проведённого специалистами ГИЧС, было установлено, что 70% возгораний происходили в жилом секторе, а причинами чаще всего становились нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и дымоходов и неосторожность при использовании открытого огня.

Кроме того, с начала 2022 года сотрудники ГИЧС потушили 1971 возгорание сухой растительности. В результате выгорело 10 270 га сухостоя.

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