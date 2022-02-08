С начала года сапёры обезвредили два десятка взрывоопасных объектов

С начала года сапёры обезвредили два десятка взрывоопасных объектов

В январе сапёры Национальной армии обнаружили и обезвредили 21 взрывоопасный объект в населённых пунктах Бричанского и Штефан-Водского районов.

Так, в первую неделю года инженерная группа обнаружила 9 артиллерийских снарядов в лесу на окраине Липкан. Столько же взрывных устройств – 7 артиллерийских снарядов и 2 гранаты – были найдены в поле в селе Рэскэець.

Все боеприпасы впоследствии уничтожили в безопасных условиях, пишет realitatea.md.

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