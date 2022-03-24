С начала года с „Apă-Canal Chișinău” подписано более 2200 прямых контрактов

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С начала текущего года более 2 200 прямых договоров составлены между поставщиком и собственниками или арендаторами квартир на основании поданных заявок.

Администрация „Apă-Canal Chișinău” уточняет, что заявки на заключения договоров о предоставлении услуги водоснабжения и канализации могут быть поданы ежедневно в офис оператора, передаёт ipn.md.

Чтобы стать прямым потребителем, граждане должны подготовить набор документов: заявление-формуляр, копию удостоверения личности, а также копию документа, подтверждающего право собственности на недвижимость. Также требуется заявление совладельца (при необходимости), копия последней оплаченной счёт-фактуры за оказанную услугу водоснабжения и канализации, а также копия метрологического контроля счётчика (необязательно).

Пакет документов можно подавать в офис оператора на ул. Албишоара, 38, с понедельника по четверг – с 08:00 до 17:00, или по пятницам – с 08:00 до 15:45.

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