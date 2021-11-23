С начала года с “Apă-Canal Chișinău” было заключено более 10 тысяч прямых договоров

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Собственникам квартир в жилых домах Кишинёва настоятельно рекомендуется заключить прямые договоры на поставку и оказание услуг коммунального водоснабжения и канализации с АО “Apă-Canal Chișinău”. Поставщик заявляет, что это безостановочный процесс. С начала года около 10 200 потребителей заключили такие контракты на основании заявлений.

Чтобы стать прямым потребителем, граждане должны подготовить пакет документов, содержащий типовое заявление с приложенными к нему копией удостоверяющего личность документа, а также копии документа, подтверждающего право собственности на недвижимость, передаёт ipn.md.

Кроме того, необходимо заявление совладельца, в зависимости от обстоятельств, копия последней счёт-фактуры об оплате коммунальных услуг по водоснабжению и канализации (оплаченных), а также копия акта государственной метрологической службы о проверке счётчика (по желанию). Пакет документов предоставляется в офис оператора на улице Албишоара, 38 с понедельника по четверг с 08:00 до 17:00 или по пятницам с 08:00 до 15:45.

В контексте борьбы с COVID-19 “Apă-Canal Chișinău” рекомендует администраторам многоквартирных жилых домов собирать заявления всех жильцов управляемых ими многоквартирных домов с последующей их подачей в офис оператора. Это обеспечит продуктивную эффективность, а также ускорит процесс заключения индивидуальных договоров.

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