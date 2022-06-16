С начала года произошло более 60 ДТП из-за непристёгнутых ремней безопасности

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В результате подобных аварий 11 человек погибли, ещё 53 получили различные травмы.

По данным Генерального инспектората полиции, инспекторы выявили и наказали более 15 тысяч водителей за нарушение правил применения ремней безопасности, передаёт moldpres.md.

Согласно правилам дорожного движения, каждый водитель обязан пристегнуть ремень безопасности и убедиться, что пассажиры в транспортном средстве также пристёгнуты. В порядке исключения к управлению транспортным средством без ремня безопасности допускаются водители транспортных средств с приоритетным режимом движения, при выполнении срочного служебного задания, водители, выполняющие манёвр задним ходом, лица, имеющие удостоверение об освобождении по медицинским показаниям, а также инструкторы по вождению во время обучения.

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