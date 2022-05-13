С начала года произошло более 200 ДТП из-за превышения скорости

0

С начала текущего года на дорогах страны произошло 215 аварий, в результате которых 244 человека получили травмы и 32 – погибли.

Как уточнили в Национальном инспекторате общественной безопасности, превышение скорости остаётся одной из основных причин ДТП, пишет moldpres.md.

Было установлено, что всего за три часа экипаж полиции зафиксировал в среднем около 20 нарушений ПДД, когда водители превысили скорость на 20 км/ч, – говорится в пресс-релизе НИОБ.

С начала года за превышение скоростного режима составлено 53 930 протоколов. Полицейские призывают водителей быть бдительными и соблюдать правила дорожного движения.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.