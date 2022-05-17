С начала года пожарные спасли из огня 58 человек

По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, за первые четыре месяца текущего года в Молдове произошло 684 пожара. В 74% случаев загорелись жилые помещения, в 8% – транспортные средства.

Из огня удалось спасти 58 человек и имущество на 147 млн леев. Наиболее частыми причинами возгораний стали: несоблюдение правил эксплуатации печей и дымоходов – 142 случая, поджоги – 86 случаев, неосторожное обращение с огнём – 72 случая. В результате пожаров погибли 62 человека, еще 16 получили ожоги.

По данным ГИЧС, с января по апрель текущего года в стране было зарегистрировано 19 случаев отравления угарным газом от печей и бытовых котлов. Ещё 20 интоксикаций произошли в результате утечки газа из приборов отопления и газовых колонок.

За указанный период сотрудники ГИЧС провели 14 575 спецопераций, 8581 мероприятие по ликвидации очагов возгорания, 1091 поисково-спасательное мероприятие и 8 операций SMURD.

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