С начала года почти 2 000 мужчин получили отцовское пособие

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1 970 отцов получили пособие по уходу за ребёнком с начала года. В прошлом году их количество составило почти 4 000.

Согласно данным Национальной кассы социального страхования, средний размер отцовского пособия за 2019 год составил 4 509 леев. Средний размер по данным на июль этого года -5 034 лея, пишет ipn.md. Всего с 2016 года, когда отцы получили право ходатайствовать об отпуске по уходу за ребёнком, отцовское пособие получили более 11 400 человек.

Размер отцовского пособия рассчитывается индивидуально для каждого получателя, исходя из застрахованного дохода, полученного во всех подразделениях, в которых он работает. Заявление об установлении пособия подаётся лично или в электронном виде отцом или матерью ребёнка с предъявлением подтверждающих документов в территориальную кассу социального страхования по месту жительства либо в территориальную кассу социального страхования, в радиусе которой расположена единица от основного рабочего места.

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