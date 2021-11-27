С начала года НКСС выдала более 31 тысячи пособий по случаю смерти

С начала года НКСС выдала более 31 тысячи пособий по случаю смерти

В течение 2020 года было выдано почти 38 тысяч пособий по случаю смерти, а за первые 9 месяцев этого года – более 31,5 тысяч. Размер помощи составляет 1100 леев.

Национальная касса социального страхования (НКСС) уточняет, что пособие в случае смерти – это социальное пособие, которое предоставляется для финансовой поддержки семьи умершего или лица, которое понесло расходы на похороны. Это единовременное пособие в фиксированном размере, независимо от причины смерти, пишет ipn.md.

Бенефициары должны подать заявление в территориальную кассу социального страхования по месту жительства или проживания умершего в течение максимум 12 месяцев и предъявить свидетельство о смерти.

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