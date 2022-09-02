С начала года Налоговая служба собрала 35,3 млрд леев

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Поступления в Национальный публичный бюджет, администрируемый Государственной налоговой службой (ГНС), за восемь месяцев 2022 г. составили 35,3 млрд леев (около 1,8 млрд евро), что означает увеличение на 5 370,0 млн леев (+17,9%) по сравнению с тем же периодом прошлого года.

По данным ведомства, в 2022 г. в госбюджет поступило 15,4 млрд леев, что на 2 844,4 млн леев больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. (+22,7%), передает moldpres.md.

– В местные бюджеты поступило около 3,8 млрд леев, что на 485,5 млн леев больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (+14,6%), в бюджет государственного социального страхования – 12,1 млрд леев (+1 550,5 млн леев или +14,7%), – указывает ведомство.

При этом в фондах обязательного медицинского страхования накоплено 4 млрд леев (+490,5 млн леев или +13,8%).

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