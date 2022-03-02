С начала года Налоговая служба пополнила госбюджет на 7,5 млрд леев

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По данным Государственной налоговой службы, за первые два месяца текущего года в госбюджет было собрано около 7,5 млрд леев. Это на 870,9 млн или на 13,2% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В государственный бюджет было собрано 3,1 млрд леев, что на 328,3 млн леев (11,8%) больше по сравнению с тем же периодом 2021 года. В местные бюджеты поступило 747,5 млн леев, что на 98,4 млн леев (15,2%) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В бюджет государственного социального страхования поступило 2,7 млрд леев – на 341,3 млн леев (14,4%) больше аналогичного периода прошлого года. В фондах обязательного медицинского страхования накоплено 912,5 млн леев, что на 102,8 млн леев или на 12,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

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