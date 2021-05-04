С начала года Налоговая служба пополнила госбюджет на 14,6 млрд леев

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Поступления от Государственной налоговой службы за 4 месяца этого года составили 14,6 млрд леев, что на 2,1 млрд леев (+17,5%) больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Так, в государственный бюджет поступило 6,4 млрд леев, что на 1,2 млрд леев больше по сравнению с тем же периодом 2020 года (+22,8%). В местные бюджеты зафиксированы поступления в размере 1,5 млрд леев, что на 327,7 млн леев больше по сравнению с тем же периодом прошлого года (+28,1%), передаёт moldprеs.md.

В бюджет государственного социального страхования за указанный период поступило 5,0 млрд леев, что на 479,4 млн леев больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (+10,6%). В то же время в фондах обязательного медицинского страхования накоплено 1,7 млрд леев, что на 171,0 млн леев больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (+11,2%).

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