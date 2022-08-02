С начала года Налоговая служба пополнила госбюджет более чем на 31 млрд леев

0

По данным Государственной налоговой службы (ГНС), за семь месяцев текущего года в госбюджет было собрано около 31,3 млрд леев (более 1,5 млрд евро). Это на 4913,5 млн или на 18,6% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

По данным пресс-службы ГНС, в 2022 году в государственный бюджет было собрано 13,7 млрд леев, что на 2691,2 млн леев (или 24,4%) больше по сравнению с тем же периодом 2021 года. В местные бюджеты поступило около 3,4 млн леев, что на 453,3 млн леев (или 15,2%) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В бюджет государственного социального страхования поступило 10,6 млрд леев – на 1340,7 млн леев (или 14,5%) больше аналогичного периода прошлого года. В фондах обязательного медицинского страхования накоплено 3,5 млн леев, что на 428,2 млн леев или на 13,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.