С начала года молдавские виноделы завоевали более тысячи медалей на международных конкурсах

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Виноделы Республики Молдова установили новый рекорд. За девять месяцев текущего года они завоевали более тысячи медалей на международных конкурсах.

На недавнем Международном конкурсе вин в Бухаресте “Vinarium” молдавские производители завоевали 113 медалей, из них 88 золотых. Ранее на конкурсе в Канаде “Selections Mondial des Vin du Canada” отечественные виноделы завоевали 47 золотых медалей, в том числе 7 – Grand Gold, пишет moldpres.md.

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