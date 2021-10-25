С начала года молдавские виноделы завоевали более тысячи медалей на международных конкурсах

С начала года молдавские виноделы завоевали более тысячи медалей на международных конкурсах

Виноделы Республики Молдова установили новый рекорд. За девять месяцев текущего года они завоевали более тысячи медалей на международных конкурсах.

На недавнем Международном конкурсе вин в Бухаресте “Vinarium” молдавские производители завоевали 113 медалей, из них 88 золотых. Ранее на конкурсе в Канаде “Selections Mondial des Vin du Canada” отечественные виноделы завоевали 47 золотых медалей, в том числе 7 – Grand Gold, пишет moldpres.md.

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