С начала года медицинский полис приобрели почти 60 тысяч человек

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В первом квартале этого года почти 60 тысяч человек уплатили взносы обязательного медицинского страхования. Это примерно на 6 000 больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным Национальной кассы медицинского страхования, объём финансовых средств, накопленных за первые три месяца 2021 года, превысил 106,5 млн леев, увеличившись более чем на 10 млн по сравнению с первым кварталом 2020 года.

Из общего числа плательщиков, сообщает moldpres.md, более 40 тысяч получили скидки в размере 50 процентов от суммы страхового взноса. Ещё более 17 000 человек, владельцы сельскохозяйственных земель, получили 75-процентную скидку при уплате страхового взноса. При этом 1 750 граждан оплатили страховой взнос либо со скидкой 60%, либо в полном объёме.

Более 40 тысяч граждан или 55% от общего числа плательщиков оплатили страховку через MPay, что примерно на 11 тысяч больше, чем за первые три месяца 2020 года.

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