С начала года лей обесценился примерно на 9% по отношению к доллару

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Молдавский лей по отношению к валютному портфелю относительно стабилен, однако он обесценился по отношению к доллару с начала года примерно на 9%. В то же время было зарегистрировано небольшое повышение по отношению к евро, и это связано с тем, что единая европейская валюта фактически обесценилась на международных биржах по отношению к доллару. Такие выводы озвучил глава Национального банка Молдовы Октавиан Армашу. Он заверяет, что резервы для вмешательства на рынке есть.

По словам Армашу, обменный курс на рынке отражает ситуацию со спросом и предложением валюты.

– На нашем рынке достаточно надёжное предложение валюты. Это в значительной степени связано с экспортом сельскохозяйственной продукции в прошлом году. В прошлом году у нас был рекордный урожай сельскохозяйственной продукции, и вот этот экспорт продолжается и в этом году. Первый, второй и даже начало третьего кварталов продолжают приносить доходы,- заявил президент НБМ на пресс-конференции.

Он отметил также рост, особенно в последние месяцы, денежных переводов, которые также поддерживают ситуацию на валютном рынке и внутреннее потребление. Таким образом, эти факторы способствуют стабильности лея, сообщает ipn.md.

– В отопительный сезон традиционно спрос на валюту выше, чем предложение. И, как правило, НБМ вмешивается, чтобы предотвратить шоки и чрезмерную волатильность. То же самое мы сделаем и в этот отопительный сезон, даже если давление будет выше. У нас достаточно резервов. Последние статистические данные показывают более четырёх миллиардов долларов на уровне государственных резервов. Думаю, у нас достаточно возможностей, чтобы обеспечить стабильность на рынке, – заверил Октавиан Армашу.

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