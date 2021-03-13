С начала года количество заявлений о предоставлении пособий семьям с детьми удвоилось

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За первые два месяца текущего года количество электронных заявлений об установлении пособий семьям с детьми, поданных в Национальную кассу социального страхования (НКСС), существенно возросло.

Так, в январе-феврале через электронную службу “e-Cerere Indemnizații” заявления подали 4 361 человек. В прошлом году за аналогичный период этот показатель составлял 1 916 человек, передаёт ipn.md.

Семьи с детьми могут подать онлайн-заявление на установление единовременного пособия по случаю рождения ребёнка и ежемесячного пособия по воспитанию ребёнка для застрахованных и незастрахованных лиц. Также можно подать электронное заявление для назначения ежемесячного пособия на содержание двоих или более детей, рождённых от одной беременности, до достижения ими возраста 3-х лет, и пособия по отцовству.

Электронное заявление принимается только в том случае, если заявитель и ребёнок зарегистрированы в Государственном регистре населения.

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