С начала года количество ДТП снизилось на 5,9%

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С начала текущего года количество дорожно-транспортных происшествий уменьшилось на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник Генерального инспектората полиции (ГИП) Виорел Чернэуцану.

По данным руководства ГИП, за тот же период количество дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом уменьшилось на 8,5%, а с травмами – на 9%, передаёт moldpres.md.

– Текущий год характеризовался миграционным кризисом. Мы столкнулись с незаконным оборотом оружия, кибератаками, задержанием или экстрадицией воров в законе, имущественными преступлениями. В то же время значительно увеличилось количество сообщений о бомбах. Таким образом, если в период с января по июнь было 24 таких оповещения, то с июля по август – 124. К проверочным действиям были привлечены более 3 200 сотрудников, – уточнил Чернэуцану.

Инспекторат также занимался оптимизацией дорожного движения, обеспечением безопасности и общественного порядка. Время реакции удалось сократить на 3 минуты – до 24 минут. При этом особо тяжкие преступления раскрывались на 100%, а преступность несовершеннолетних снизилась на 21%.

– У нас есть вакантные места, которые необходимо заполнить. Заработная плата сотрудников непривлекательна, а загруженность максимальна. Кроме того, автопарк уже устарел. Мы стремимся улучшить процесс деятельности. В то же время мы хотим увеличить присутствие полиции на улицах и внедрить механизм электронного документирования правонарушений, – продолжил Чернэуцану.

В связи с началом нового учебного года руководство ГИП рекомендует родителям проинформировать детей о том, как добираться до школы и обратно. В то же время он призвал участников дорожного движения быть осторожными, так как по маршрутам внутри страны передвигается и сельскохозяйственный транспорт.

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