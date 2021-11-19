С начала года Госинспекция труда в результате проверок выявила более 14 тысяч нарушений

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Чаще всего работодатели допускают нарушения правовых норм, связанных с установлением заработной платы и соблюдением сроков её выплаты, а также с организацией защитно-профилактической деятельности на уровне подразделения, говорится в отчете Государственной инспекции труда по результатам проверок, проведенных в январе-октябре 2021 года.

За отчетный период инспекторами было проведено 2 050 проверок. В результате установлено и зафиксировано 14 369 нарушений и отклонений от положений законодательных и нормативных актов, из них 8 743 в сфере трудовых отношений и 5 626 в области охраны труда. В результате проверок было выявлено, что работодатели чаще всего допускают нарушения правовых норм, связанных с установлением заработной платы, передаёт moldpres.md.

Таким образом, для отслеживания порядка и сроков выплаты заработной платы в течение анализируемого периода было проведено 302 проверки (148 плановых и 154 внезапных) в подразделениях, допустивших задолженность по заработной плате и другим выплатам на сумму 39,6 млн леев в отношении 3 846 сотрудников.

В результате инспекторы составили контрольные протоколы, в которых были установлены сроки погашения задолженности по заработной плате. В соответствии с положениями Кодекса о правонарушениях за умышленное нарушение сроков выплаты заработной платы, надбавок и других постоянных выплат, установленных законом, о правонарушении было составлено 37 протоколов, которые были переданы на рассмотрение в суд, а сотрудникам были выплачены платежи в размере около 6,3 млн леев.

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