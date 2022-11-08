С начала года доходы госбюджета составили 73,1 млрд леев

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За десять месяцев 2022 года в национальном государственном бюджете накоплены доходы в размере 73,1 млрд леев (более 3,6 млрд евро), что на 11,4 млрд леев больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Расходы составили 76,6 млрд леев (+12,9 млрд леев).

Согласно Минфину, исполнение национального госбюджета закончилось с дефицитом в размере 3,5 млрд леев, а остатки денежных средств на счетах составных бюджетов составили 13 млрд леев. Соответственно, доходы госбюджета в период с января по октябрь 2022 г. составили 47,1 млрд леев, увеличившись на 8,1 млрд леев, передает moldpres.md.

– Доходы, администрируемые Государственной фискальной службой, составили 19,4 млрд леев (+3,2 млрд), доходы Таможенной службы составили 27,5 млрд леев (+4,7 млрд). Расходы госбюджета исполнены на сумму 52,4 млрд леев, что на 10,1 млрд леев больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Исполнение госбюджета закончилось с дефицитом в размере 5,3 млрд леев, а остатки денежных средств на счетах госбюджета составили 8,5 млрд леев, – указывает ведомство.

Министерство финансов обеспечило выполнение всех платежных обязательств за период с января по октябрь текущего года, при этом все платежи были полностью профинансированы.

– Бюджет обеспечен достаточными финансовыми ресурсами, и риски неисполнения/остановки утвержденных в бюджете расходов отсутствуют. Эффективное управление государственными финансами остается главным приоритетом, – резюмировали в Минфине.

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