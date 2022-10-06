С начала года доходы госбюджета составили 65,5 млрд леев

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За девять месяцев 2022 года в национальном государственном бюджете накоплены доходы в размере 65,5 млрд леев (более 3,27 млрд евро), увеличившись на 11,5 млрд леев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Расходы составили 67,3 млрд леев, что по сравнению с аналогичным периодом 2021 года больше на 10,8 млрд леев.

По данным ведомства, исполнение национального государственного бюджета завершилось с дефицитом в размере 1,8 млрд леев, а остатки денежных средств на счетах составляющих бюджетов составили 15,6 млрд леев. Доходы государственного бюджета в отчётном периоде составили 42,3 млрд леев. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года они увеличились на 8,5 млрд леев, передает moldpres.md.

– Доходы, администрируемые Государственной фискальной службой, составили 17,7 млрд леев – на 3,1 млрд леев больше, чем за соответствующий период 2021 года, а поступления от Таможенной службы составили 24,5 млрд леев (+4,3 млрд леев), – отмечает Министерство финансов.

Расходы государственного бюджета исполнены на сумму 45,6 млрд леев, что на 7,8 млрд леев больше, чем в 2021 г. Исполнение государственного бюджета закончилось с дефицитом в размере 3,3 млрд леев, а остатки на счетах составили 11,3 млрд леев. В отчётный период министерство обеспечило выполнение всех финансовых обязательств, а также полное финансирование всех платежей.

– Бюджет обеспечен достаточными финансовыми ресурсами, и рисков неисполнения/остановки утвержденных в бюджете расходов нет, — резюмировали в Минфине.

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