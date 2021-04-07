С начала года через MPay Service было переведено шесть миллиардов леев

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С начала этого года через государственный электронный платежный сервис MPay гражданам было переведено более шести миллиардов леев в виде социальных выплат. Это новый рекорд для данной электронной платформы.

По данным Агентства электронного правительства, с января этого года пенсии, надбавки, компенсации и другие виды социальной помощи осуществляются автоматически, передаёт moldpres.md.

– Новая автоматизированная система распределения платежей обеспечивает необходимую последовательную поддержку Национальной кассы социального страхования, чтобы своевременно производить платежи прозрачным и эффективным образом, – говорится в сообщении Агентства.

С момента запуска платформа MPay обрабатывала платежи для около 1,5 млн бенефициаров в месяц, что в среднем составляет около двух миллиардов леев. Агентство электронного правительства отмечает, что результаты, зафиксированные за этот период после применения системы электронных платежей MPay, продемонстрировали хорошую оптимизацию процесса распределения социальных выплат, экономию в республиканском бюджете и капитализацию финансовых ресурсов, полученных в интересах бенефициаров.

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