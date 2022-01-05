С начала года было подано более 3300 онлайн-заявок на пересмотр пенсии

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Более 3300 онлайн-заявок на пересмотр пенсии было подано онлайн в Национальную кассу социального страхования в первые дни 2022 года. 3272 заявления связаны с перерасчётом пенсии по возрасту, а 64 запроса – с пересмотром пенсии по инвалидности.

С 1 января пересматриваются пенсии по возрасту бенефициарам, которые установили право на пенсию после 1 января 1999 года и страховой стаж которых после выхода на пенсию составляет от 5 до 7 лет. Также с 1 января пересчитываются пенсии по инвалидности, установленные до 1 января 1999 года, для лиц, имеющих страховой стаж больше 2-х лет после реализации права на пенсию по инвалидности, пишет ipn.md.

Чтобы уменьшить приток бенефициаров в кассы территориальных подразделений, НКСС призывает получателей пенсий подавать заявки на пересмотр пенсий онлайн, на сайте www.cnas.gov.md (баннер „E-запрос. Пересмотр пенсии”).

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