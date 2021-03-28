С начала года были аннулированы более 50 разрешений на ношение оружия

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С начала 2021 года было инициировано более 1400 административных процедур за нарушение правил владения, торговли и ношения летального или нелетального оружия. В тот же период было инициировано 53 процедуры изъятия разрешений на оружие с их отменой или приостановлением.

В течение первых трех месяцев этого года полицейские изъяли почти 300 единиц огнестрельного оружия за нарушения правил владения, ношения и использования оружия или за его незаконное хранение. 19 единиц оружия были добровольно сданы, передаёт ipn.md.

Полиция рекомендует владельцам оружия не носить его, находясь в состоянии алкогольного опьянения, использовать оружие только по назначению и не брать его на собрания или на другие массовые мероприятия, чтобы не подвергать опасности свою жизнь и здоровье, а также жизнь и здоровье окружающих. Оружие должно храниться дома в сейфе, а в случае поездок за границу рекомендуется, чтобы оно было передано для хранения в инспекторат полиции в пределах дома, или в магазины, специализирующиеся на его продаже.

В случае инцидента, правонарушения или преступления с использованием оружия, лицо несет за него ответственность. Разрешение на ношение оружия может быть аннулировано с приостановлением права на владение на срок до 5 лет. Использование оружия, противоречащего его специальному назначению, влечет наложение штрафа в размере от 300 до 1500 леев физическому лицу или лишение права на владение, ношение и использование оружия на срок от 2 лет до 5 лет.

В Республике Молдова более 65 тыс. физических лиц владеют более 77,3 тыс. единицами оружия, из которых более 24,3 тыс. это нарезное оружие, 47,6 тыс. – гладкоствольное оружие и более 5,3 тыс.- нелетальное оружие.

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