С начала года более полусотни человек попали в больницу с отравлением грибами

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За девять месяцев текущего года по стране зарегистрировано 56 случаев отравления грибами. 17 из них – у детей до 17 лет, включая пятимесячного ребёнка.

По данным Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ), большинство случаев было вызвано употреблением консервированных и замороженных грибов. Отравления зарегистрировали в районах Калараш, Флорешты, Единец, Фалешты, Оргеев, Ниспорены, передаёт moldpres.md.

Специалисты НАОЗ напоминают, что примерно через два часа после употребления ядовитых грибов могут возникнуть тошнота, рвота, диарея, повышенное потоотделение, общая слабость, боли в животе и т.д. Через шесть часов вероятны головные боли, головокружение и усиление рвоты, потеря сознания, галлюцинации и даже кома.

Врачи рекомендуют при появлении первых симптомов отравления грибами избегать самолечения и немедленно звонить по номеру экстренной помощи 112.

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