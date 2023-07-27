С начала года банки Молдовы заработали больше 2,5 млрд леев

Молдавские банки в первом полугодии 2023 года заработали 2,56 млрд леев. Это почти на 58% больше, чем за этот же период 2022 года.
Главную роль в росте прибыли сыграли доходы от процентов, которые по сравнению с прошлым годом увеличились почти вдвое. Лидером по темпу роста прибыли стал OTP Bank — только за месяц банку удалось нарастить прибыль более чем на 260 млн леев.
По данным Нацбанка, топ молдавских банков по прибыльности по итогам первых трёх месяцев следующий:
maib — 641,4 млн леев
OTP Bank — 588,9 млн леев
Moldindconbank — 575,5 млн леев
Victoriabank — 418,7 млн леев
ProCreditBank — 80,6 млн леев
FinComBank — 78,3 млн леев
BCR Chisinau — 47,7 млн леев
Eximbank — 56,0 млн леев
Energbank — 41,2 млн леев
Comerțbank — 17,2 млн леев
Eurocreditbank — 13,1 млн леев
Наиболее значительно выросли доходы банков от процентов — с 3,7 млрд леев в январе-июне в 2022 году до 6,6 млрд леев в первом полугодии этого года. Рост по-прежнему связан с высокими процентными ставками, которые держатся на уровне 13%. При этом чистый доход от процентов (после вычета расходов на выплаты по депозитам) также вырос вдвое — с 2 до 4 млрд леев.
В то же время доходы от комиссионных увеличились всего на 11% — с 1,4 млрд леев до 1,56 млрд леев. При этом чистый доход от курсовой разницы за этот период снизился — с 770,9 млн леев до 718,5 млн леев, пишет yellowpages.md.
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