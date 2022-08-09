С начала августа в скорую помощь поступило свыше 17000 обращений

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С 1 по 8 августа в Национальный центр доврачебной неотложной медицинской помощи поступило 17 339 обращений. В больницы были доставлены 6 419 пациентов, в том числе 1 463 ребёнка.

Врачи оказали помощь в следующих ситуациях: 4 816 случаев респираторных заболеваний; 2 600 обострений сердечно-сосудистых заболеваний (в том числе – 56 пациентов с острым инфарктом миокарда); 2 110 случаев неврологических нарушений; 195 случаев инфекционных заболеваний.

За отчётный период в результате ДТП пострадали 106 человек, в том числе 19 детей. Кроме того, зарегистрировано 66 случаев отравлений, среди которых 32 – отравления лекарствами. Также поступило 48 обращений по поводу укусов насекомых и 29 – по поводу ожогов.

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