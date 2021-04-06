С начала апреля на границе выявили почти полсотни поддельных COVID-тестов

С начала апреля на границе выявили почти полсотни поддельных COVID-тестов

44 теста на коронавирус с признаками подделки обнаружили с начала этого месяца пограничники. Инциденты зарегистрировали в пунктах пропуска “Бричаны”, “Паланка”, “Скуляны”, “Тудора”, а также в аэропорту.

В отношении граждан Молдовы и трёх иностранцев были составлены протоколы. Некоторые признали, что приобрели поддельные документы через посредников.

Пограничная полиция напоминает о важности соблюдения действующих в стране ограничений и призывает граждан быть ответственными.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md