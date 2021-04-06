С начала апреля на границе выявили почти полсотни поддельных COVID-тестов

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44 теста на коронавирус с признаками подделки обнаружили с начала этого месяца пограничники. Инциденты зарегистрировали в пунктах пропуска “Бричаны”, “Паланка”, “Скуляны”, “Тудора”, а также в аэропорту.

В отношении граждан Молдовы и трёх иностранцев были составлены протоколы. Некоторые признали, что приобрели поддельные документы через посредников.

Пограничная полиция напоминает о важности соблюдения действующих в стране ограничений и призывает граждан быть ответственными.

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