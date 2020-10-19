С кулаками – за замечание: до 5 лет лет тюрьмы грозит двум братьям, избившим охранника (ВИДЕО)

0

Сотрудники Инспектората полиции сектора Центр задержали двух молодых людей, подозреваемых в хулиганстве. Речь идёт о братьях в возрасте 17 и 23 лет из Унгенского района. Оба ранее привлекались к уголовной ответственности за совершение подобных преступлений.

По данным пресс-службы столичной полиции, инцидент произошёл на пересечении улиц Варлаам и Измаил. Злоумышленники избили 25-летнего мужчину.

На место ЧП прибыли оперативники. Пострадавшим оказался охранник бизнес-центра. По его словам, услышав шум, он вышел на улицу и заметил парней, которые слушали музыку на максимальной громкости. Охранник попросил сделать потише, из-за чего хулиганы разозлились, а один из них ударил мужчину кулаком по голове. После этого они скрылись с места происшествия. Пострадавшего госпитализировали.

Вскоре молодых людей задержали. Они признали свою вину, сообщив, что в тот момент находились под воздействием алкогольных напитков.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Виновным грозит штраф в размере до 67 500 леев или до 5 лет лишения свободы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.