С «Кодрянкой» по жизни

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Петру Гозун: «Танцы – это и спорт, и искусство. В них – дух победы!»

Наша небольшая по размерам и не столь заметная успехами в экономике страна и в спортивных дисциплинах считает свои достижения по драгоценным крупицам. Замечательное исключение составляет здесь танцевальный спорт, в котором Молдова регулярно побеждает в чемпионатах мира и Европы и даже во Всемирных спортивных играх, аналоге Олимпиад. Это, возможно, трудно себе представить, но Молдова сегодня – третья в мировом рейтинге девяноста государств, культивирующих спортивные танцы.

И у этих успехов есть авторы. Это уже ставший легендарным семейный дуэт замечательных тренеров, создавших прославленный кишинёвский танцевально-спортивный клуб «Кодрянка», – Петру и Светлана Гозун. Любовь привела их к череде выдающихся побед. И вот сегодня Петру Гозун отмечает славный 70-летний юбилей.

ДОСЬЕ

Петру Гозун – вице-президент Национального олимпийского и спортивного комитета Молдовы, видный функционер международного спортивного движения, президент Федерации танцевального спорта РМ, создатель и бессменный руководитель танцевально-спортивного клуба «Кодрянка», народный артист РМ, кавалер Ордена Республики.

Презумпция любви

– Уверен, к нашим поздравлениям, дорогой Пётр Гордеевич, присоединятся тысячи благодарных вам людей. Это и спортсмены международного класса, которых вы подготовили, и тренеры, ваши последователи, работающие в Молдове и в других странах, и коллеги из Международной федерации танцевального спорта WDSF, из НОСК Молдовы, руководители профильных федераций других стран, депутаты парламента, в котором вы успели тоже потрудиться. Это воспитанники «Кодрянки», получившие здесь физическое, нравственное и эстетическое воспитание, это ваши дочь и трое внуков, одержавшие множество побед на международной арене. И, конечно, самыми драгоценными для вас станут улыбка и добрые слова вашей замечательной супруги и соратницы Светланы Валентиновны.

– Да, без Светланы Валентиновны все достижения «Кодрянки», которые вы сейчас перечислили, были бы невозможны. Мы – одержимые своим делом люди, постоянно экспериментирующие, жаждущие новых высот. Успех нас не расслабляет, а, наоборот, подстёгивает. Мы сочиняем танцевальные композиции вместе. С гордостью могу сообщить, что мой авторитет руководителя «Кодрянки» и мужа для Светланы Валентиновны непререкаем. При этом мы чудесным образом дополняем друг друга. Многие даже считают, что мы вместе создавали «Кодрянку». Но это не так.

– Как же всё было?

– Полвека назад я учился в Политехническом институте на радиоинженера-электронщика. Тогда Кишинёв был одним из самых передовых промышленных городов Европы. Здесь работали высокотехнологичные предприятия, созданные по последнему слову науки. На одном из них мне предстояло работать. И я мечтал, что мои изобретения помогут в дальнейшем покорении космоса. Но…

– Но профессией стало хобби…

– Именно так. Я родился в Липецком, большом молдавском селе в Одесской области. Наш народ очень музыкален и любит танцевать. В прекрасном сельском Дворце культуры был кружок, в котором я занимался. Понятным было моё желание продолжить танцевать и в вузе. Оказалось, что в институте есть свой танцевальный коллектив «Тинереце», которым руководил Виктор Рыжиков. Здесь мне приглянулись бальные танцы, а не народные, как в селе. Я быстро стал кружиться в вальсе, который, образно говоря, привёл к выступлениям в разных союзных республиках и даже в Москве на Центральном телевидении. Возможно, я был в числе лучших, и потому Рыжиков направил меня в кишинёвскую школу №36 организовать там танцевальный кружок. В солнечный апрельский день меня приняла инициатор создания этого кружка харизматичная, яркая женщина – директор школы Тамара Васильевна Гирник. Вскоре купили магнитофон «Комета» – и родилась «Кодрянка». Уже почти четверть века мы отмечаем это событие проведением в Кишинёве чемпионатов мира и Европы по спортивным танцам в прекрасном зале Дворца Республики. 14 апреля 2023 года «Кодрянке» исполнится 50 лет!

– Почему кружок так назвали?

– Вначале я задумывал его как место для занятий народными танцами, поэтому мне казалось, что название «Кодрянка» больше подходит к такому репертуару. Но, видимо, я уже слишком прикипел сердцем к бальным танцам, и они стали постепенно вытеснять народные из нашего репертуара. Особенно быстро это стало происходить, когда в наш юный, бурлящий эмоциями коллектив пришла из художественной гимнастики девятиклассница Света Стратан. Это была гибкая, хрупкая, пластичная и очень музыкальная девочка, которая мгновенно буквально растворилась в стихии бальных танцев. Сейчас бы Свету называли креативной, ведь каждый танец в её исполнении был чисто авторским произведением. И это в столь юные годы. Ей надо было срочно найти самого сильного партнёра – и он нашёлся! Это не мог быть никто иной, кроме самого руководителя кружка.

– Вспоминается, как в фойе Молодёжного центра в парке Долина Роз публика взорвалась аплодисментами после показательного выступления в бальных танцах лучшей пары «Кодрянки» супругов Петру и Светланы Гозун…

– В Советском Союзе наши танцы так и назывались – бальными – и были частью художественной самодеятельности, для которой проводились не соревнования, а конкурсы, как для балета. Меня распределили инженером на завод «Счётмаш». Туда из школы я вскоре перевёл свою «Кодрянку». И в результате космос навсегда потерял меня, так как я стал руководителем художественной самодеятельности предприятия. В перестройку наши танцы признали спортом. И «Кодрянка» стала первым и последним чемпионом СССР. Были тогда и другие впечатляющие успехи.

Мы – одержимые своим делом люди, постоянно экспериментирующие, жаждущие новых высот. Успех нас не расслабляет, а, наоборот, подстёгивает.

Магия десяти танцев

– А потом пришла нежданно-негаданно независимость для Молдовы…

– Первая победа «Кодрянки» на Открытом чемпионате Германии случилась в том самом 1991 году. Мы приехали туда ещё советскими спортсменами, а выиграли первое место уже представителями независимой Молдовы, которой исполнилось от рождения всего несколько дней – кажется, четыре. Надо было поднимать флаг и играть гимн… это создавало проблему. Флаг нашёлся румынский – тогда он полностью совпадал с нашим. Исполнили гимн СССР, так как изначально команда была заявлена как советская.

– Победа была достигнута тогда в самой сложной номинации спортивных танцев, в которой «Кодрянка» преуспевала на международной арене достаточно долго.

– Да, это Formation – одновременное выступление восьми пар, единого ансамбля. В отличие от парного танца, Formation создаёт совершенно другое ощущение. Здесь есть и индивидуальная работа каждой пары, и воплощение музыки, и смена хореографических фигур. Formation – это взаимопонимание всех танцующих пар. Все они исполняют программу как целое. Первый свой Formation мы выиграли в южноамериканской программе, которая включает такие танцы, как самба, ча-ча-ча, румба, пасодобль и джайв. Но затем сконцентрировались только на европейских танцах – медленный вальс, танго, венский вальс, фокстрот и квикстеп. Пусть читателей не смущает в этом списке наличие танго, которое многие сейчас связывают с Аргентиной. Дело в том, что родиной танго является Испания.

– И в этом виде программы «Кодрянка» долго состязалась с клубами Германии, где спортивные танцы – национальный вид спорта. Там даже есть телевизионный канал, который показывает спортивные танцы круглосуточно. Когда немцы в досаде загасили экраны досрочно?

– Сенсационное поражение первая германская команда потерпела на чемпионате Европы 2001 года в Чехии, в городке Устье-над-Лабем, где, казалось бы, все – и судьи, и публика – были на её стороне. Но арбитры отдали предпочтение молдавским танцорам, которые рассказали «Историю любви» на музыку французских композиторов. Что может быть общего между европейскими танцами и Китаем? Так вот, «Кодрянка» представляла на суд арбитров и публики композицию на китайские мелодии и в китайских национальных костюмах у девушек. Сенсационное сочетание, содержащее в себе невиданный риск. Но замечательный эксперимент на паркетной площадке нам удаётся. И вновь град золотых медалей!

Дым Отечества

– И после этого вас со Светланой, наверное, стали приглашать эмигрировать из Молдовы?

– Сколько раз! Даже Швейцария, в которой танцев толком и нет, пыталась нас зазвать, предлагая самые комфортные условия.

– Почему не уехали?

– Нам дым Отечества и сладок, и приятен. И страна нам отвечает благодарностью. Я удостоен самой высокой награды – Ордена Республики. Меня избирали в парламент. Сейчас я являюсь вице-президентом Национального олимпийского и спортивного комитета. Власти помогли нам построить четырёхэтажный танцевальный центр. Государство предоставило нам в бессрочную аренду знакомый мне с молодости актовый зал несуществующего уже завода «Счётмаш». А когда незаконные застройщики попытались сорвать нам работу, буквально весь Кишинёв встал на нашу защиту. Иностранцы уже уяснили наш патриотизм, уважают ещё больше и стали избирать меня на высокие посты в Международной федерации.

– Вы работаете в Национальном олимпийском и спортивном комитете РМ. А разве спортивные танцы – это олимпийский вид спорта?

– Таковыми они стали ещё в 1997 году. Но пока не были ни разу включены в программу Олимпиад. Для таких видов спорта существуют Всемирные спортивные игры, которые проводятся на следующий год после летних Олимпийских игр. На последних двух (в Колумбии и Польше) чемпионом становится дуэт из «Кодрянки» – Габриэль Гоффредо – Анна Матус. За последние семь лет эти танцоры в зажигательной южноамериканской программе успели выиграть всё, что только разыгрывается в танцевальном спорте, и ещё успели пожениться, обручившись прямо на паркете в присутствии многотысячной аудитории. Настоящий спортивный подвиг совершила пара из «Кодрянки» Владислав Унту – Полина Барышникова, выигравшая в один сезон 2019 года все 9 золотых медалей на крупнейших международных соревнованиях молодёжных пар из 9 возможных. Радуют внуки. Старший Даниил – многократный чемпион Молдовы, победитель Открытых чемпионатов Германии и Италии, и самое главное – уже чемпион Европы среди молодёжи в программе латиноамериканских танцев. Антон и Петрикэ стараются не отставать от брата, вносят в блистательную копилку наград клуба свои кубки и медали, завоёванные на крупнейших международных турнирах. Все они продолжают традиции своей матери Елены, заслуженного мастера спорта. Пандемия нарушила наши планы, рухнул почти полностью прошлогодний спортивный календарь. Но будем надеяться на лучшее.

– И последний вопрос, Пётр Гордеевич. Многие всё-таки сомневаются: спорт ли бальные танцы или всё же искусство?

– Танцы – это и спорт, и искусство. В них – дух победы!

Алексей Попов