С какой целью ищут серые схемы – чтоб раскрыть или приручить?

0

В Молдове избрано новое правительство. На первом его заседании глава кабмина обратилась к министрам с конкретным посланием: «В первые месяцы своей деятельности будьте наполовину министрами, наполовину прокурорами. Меня и граждан интересуют схемы, посредством которых проводились хищения».

Действительно ли новая власть взялась за раскрытие серых схем или только изображает бурную деятельность?

Мнение Реницэ

Новым министрам было поручено президентом (через свой идеальный приводной ремень в лице премьера Гаврилицы) найти серые схемы прежних правительств. Идея благородная – обнаружить и заделать коррупционные дырки в бюджете. Помните крик на всю страну министра экономики Вадима Брынзана в правительстве Майи Санду летом 2019 года? Он якобы нашёл в государственной организации ежемесячную течь в размере в €400 тыс. (!). Однако дальше заявления дело не пошло – то ли течь была сильна, то ли серую схему втихую оприходовали. Но ведь Брынзан тоже прошёл фильтры партии «Действие и солидарность» (ПДС) и был непорочным, как нынешние возглавляющие министерства «ангелы»…

Неизвестно, передала ли премьер-министр в точности слова президента или внесла свою правку, но в первом её устном приказе было заложено, как всегда, 50 на 50 – немножко тротила политической воли вместе с толикой незаконности. «Вы должны быть впредь наполовину министрами и наполовину прокурорами!» – напутствовала наставница. Кто бы спорил, но такой подход к государственным делам настораживает, если подумать о судьбе реформы прокуратуры. Прокуроры могут запросто получить от Майи Санду распоряжение быть наполовину министрами, то есть выполнять подспудно волю президента. Боюсь, что до поры до времени Брюссель продлил нашим правителям карт-бланш на нарушение Конституции и законов.

Не обессудьте, но начало «добрых времён» Санду&Гаврилица похоже на плохо снаряжённую экспедицию для поиска золотого клада по далеко не подлинной карте. Итальянцы, герои культовой советской комедии, наверняка были лучше подготовлены, отправляясь в Россию за бриллиантами и другими драгоценностями (кстати, тоже принадлежащие по закону бюджету бывшей страны). История, в том числе освоения Клондайка, подсказывает, что поиск золота – приключение. Не благороднее ли воспитанницам Гарварда заняться производством и экспортом, ведь стрессовые похождения не для них и не для благонравных пай-мальчиков, занявших высокие кресла в правительстве? Карта ведь, тем более фальшивая, – не территория!

Валерий Реницэ,

экс-директор ИА Moldpress,

журналист