С этой недели столичные школы и детсады будут работать по новым правилам

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Новые правила были введены в школах и детских садах Кишинёва с этой недели. Так, с сегодняшнего дня учащиеся 1-4 классов будут получать на завтраки сухие пайки. Стоит отметить, что на прошлой неделе в стенах школ кормили 355 детей из 7 учебных заведений страны. Об этом во время заседания примарии сообщила вице-примар Кишинёва Анжела Кутасевич.

Кроме того, для сотрудников дошкольных учебных заведений рабочий день будет начинаться в 07.00, а заканчиваться в 18.00. С сегодняшнего дня воспитанников детских садов будут приводить в 07.30, а забирать в 17.30, передаёт publika.md.

Анжела Кутасевич также сообщила, что родители должны будут строго соблюдать сроки вакцинации.

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