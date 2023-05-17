С января по март Молдова экспортировала товаров на $1 млрд

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В январе-марте 2023 года экспорт товаров из Молдовы составил $1,07 млрд долларов США, что на 1,2% больше, чем за соответствующий период 2022 года. Экспорт отечественной продукции составил $735,7 млн (68,4% от общего объёма), снизившись на 15,2%. Реэкспорт зарубежных товаров (после переработки и классификации) составил $339,5 млн, или 31,6% от общего объёма экспорта. Это в 1,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

По данным Нацбюро статистики, экспорт товаров в страны Европейского союза составил $670,5 млн (на 6,1% меньше по сравнению с I кварталом 2022 года), занимая 62,3% в общем объёме экспорта. Экспорт товаров в страны СНГ составил $266,3 млн (на $163,7 млн, или в 2,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года), что соответствует доле 24,8% в общем объёме. Это увеличение произошло в основном за счёт роста товарного экспорта в Украину (в 6,9 раза), пишет yellowpages.md.

Основными странами назначения товарного экспорта были Румыния (33,0% от общего объёма), Украина (16,1%), Италия (6,0%), Германия (5,6%), Российская Федерация (4,3%), Турция (3,7%), Чехия (3,6%), Польша (2,7%), Беларусь (2,5%), Испания (2,0%), Кипр (1,7%), США (1,4%) и др.

В январе-марте 2023 года по сравнению с соответствующим периодом 2022 года увеличился экспорт топлива (в 14,4 раза, за счёт увеличения поставок (реэкспорта) в Украину), машин (+20,1%), алкогольных и безалкогольных напитков (+44, 2%), электроэнергии (3832,8 раза, за счёт увеличения поставок в Украину), одежды и аксессуаров (+4,1%), мяса и мясозаготовок (6,7 раза), молочных продуктов и яиц (+37,7%) и др.

В то же время сократился экспорт масличных культур и масличных плодов (-66,8%), зерновых (-35,1%), лекарств (-38,1%), сахара, сахаристых препаратов; мёда (-19,0%), овощей и фруктов (-1,4%), обуви (-10,5%), кормов для животных (-5,4%) и др.

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