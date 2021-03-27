С инспекцией в город вместо прогулки: генпримар впервые за время карантина вышел из дома

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Генеральный примар Ион Чебан после 10 дней нахождения дома на карантине в связи с заражением коронавирусом впервые вышел сегодня в город.

Об этом он сообщил на своей странице в соцсети, уточнив, что в первую очередь отправился инспектировать улицу Иона Крянгэ.

С разрешения врачей вышел сегодня на 2-часовую прогулку. Сразу же отправился на улицу Иона Крянгэ, где в настоящее время ведутся ремонтные работы. Рабочие трудятся и по выходным. Движение здесь ограничено, и многим такая ситуация не нравится, так как приходится объезжать данный участок или стоять в пробках. Но вскоре у нас появится отремонтированная улица, – сказал Чебан.

Глава муниципия добавил, что на улице Крянгэ заменены все подземные коммуникации.

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