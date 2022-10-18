С июля по сентябрь на заграничные поездки депутатов потратили 265 тысяч леев. 85% расходов пришлось на представителей ПДС

С июля по сентябрь на заграничные поездки депутатов потратили 265 тысяч леев. 85% расходов пришлось на представителей ПДС

Парламент обнародовал информацию о заграничных поездках депутатов и технического персонала в III триместре этого года. На зарубежные визиты было потрачено почти 265 тысяч леев, 85% расходов пришлось на представителей правящей ПДС. 

Самый дорогой визит, в Данию, обошёлся в 58 тысяч леев. Заграничная поездка в Грецию стоила более 39 тысяч леев, а командировка делегации депутатов ПДС в США – почти 35 тысяч, передаёт https://t.me/indexMD.

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