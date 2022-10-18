С июля по сентябрь на заграничные поездки депутатов потратили 265 тысяч леев. 85% расходов пришлось на представителей ПДС

0

Парламент обнародовал информацию о заграничных поездках депутатов и технического персонала в III триместре этого года. На зарубежные визиты было потрачено почти 265 тысяч леев, 85% расходов пришлось на представителей правящей ПДС.

Самый дорогой визит, в Данию, обошёлся в 58 тысяч леев. Заграничная поездка в Грецию стоила более 39 тысяч леев, а командировка делегации депутатов ПДС в США – почти 35 тысяч, передаёт https://t.me/indexMD.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.