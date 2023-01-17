С головою в… прорубь

0

О том, что нужно знать о Богоявлении, окунании в иордани и православных обычаях

Наталья Устюгова, info@aif.md

19 января православный мир отмечает Крещение – один из 12 главных христианских праздников. Согласно Евангелию, в этот день Иисус Христос крестился в реке Иордан. В народных традициях в Крещение завершаются Святки.

В ожидании Мессии

Верующие люди хорошо знают евангельское сказание о том, что Христос пошёл креститься к Иоанну Крестителю (хотя он не имел в этом нужды, поскольку был безгрешен) для того, чтобы его устами засвидетельствовать миру, что он – сын Божий. Ранее у Иоанна было видение, что он увидит Мессию, на которого снизойдёт Дух Божий в виде голубя.

Как пояснил настоятель церкви Покрова Пресвятой Богородицы (Рышканский район) протоиерей Вадим Чурсин, во время крещения и произошло явление Отца, и Сына, и Святого Духа. Поэтому этот праздник правильно называть Богоявлением, но мы ещё говорим Крещение Господне.

Жизнь Иоанна Крестителя заслуживает отдельного внимания и почитания. Его отец Захарий с женой долго не имели детей, и явился к нему ангел Господень и оповестил, что родится у них сын, которого следует назвать Иоанном. Захарий удивился и сказал, что они уже стары и детей у них быть не может, и тогда ангел изрёк, что будущий отец будет немым, пока не родится ребёнок. Так и случилось. С малых лет Иоанн вёл праведный образ жизни, постился, носил грубую одежду и призывал к покаянию. У иудеев в то время существовал обычай перед праздником омовения выходить к нижнему течению реки Иордан, где люди омывали себя водой, полагая, что та унесёт их грехи, а они станут чище. Тут и начал свою проповедь Иоанн Предтеча, говоривший, что прежде внешнего омовения надо очиститься внутренне, нравственно – покаяться в своих грехах, чтобы приготовить себя к принятию Мессии, Спасителя.

– В любом храме, в каком бы населённом пункте он ни находился, в праздник Богоявления проводится обряд освещения воды. Если церковь мала, а людей много, обряд можно провести и на улице, – поясняет отец Вадим. – Кроме того, издревле существует традиция окроплять в этот день святой водой дома, подворья, хлев, то есть всё хозяйство. Конечно, этой традиции более привержены жители сёл, но и горожане приглашают батюшек окропить их жилища. Собственно, если есть освящённая вода, это можно сделать самостоятельно, но, как правило, священникам люди доверяют больше.

Следует отметить, что вода, освящаемая в Крещенский Сочельник, 18 января, и в сам день Богоявления, по свойствам и качествам своим совершенно одинакова.

Когда мы окунаемся в прорубь, грехи с нас не смываются, они прощаются на таинстве исповеди.

Тайны святой воды

В народе бытует мнение, что святая вода, если её употреблять ежедневно, может излечить от всех болезней. Доля истины в этом есть, ведь если человек верит в своё исцеление, борется с недугом, выздоровление возможно даже при очень суровых диагнозах.

Как уточнил протоиерей Свято-Георгиевской церкви (Кишинёв) Георгий Новиков, даже люди с онкологическими заболеваниями могут пить святую воду с надеждой на выздоровление, но при этом не следует пренебрегать основным лечением.

В Крещенские дни мы иногда можем увидеть, что люди набирают освящённую воду чуть ли не канистрами. Как её правильно употреблять и хранить?

– Мы знаем, что капля святой воды может освятить целое море. Каждое утро в течение года верующим людям нужно пить по глоточку такой воды и съедать частичку просфоры, – поясняет отец Георгий. – Святую воду, или как её ещё называют агиасму (богоявленская вода или вода таинства Крещения), хранят в небольшой стеклянной посуде, например, в красивой бутылочке или графине, тогда она будет долго сохранять свои свойства. Когда водички остаётся совсем немного, мы промываем ёмкость и соединяем святую воду с обычной питьевой, при этом её качества не меняются. И так можно разбавлять до следующего Крещения.

Как известно, воду освящают не только в церквях, но и в водоёмах – это дань памяти крещения Господнего в реке Иордан. Отсюда и сложилась традиция окунаться в освящённую воду в прорубях, вырубленных в виде креста, называемых иорданями. Но, как отметил отец Георгий, когда мы погружаемся в воду, грехи с нас не смываются, они прощаются на таинстве исповеди. И что совсем не радует, порой обряд превращается в народное гуляние с употреблением спиртных напитков. В таких случаях он не принесёт ни духовной, ни телесной пользы. Если человек окунается в иордань, не побывав на богослужении, идёт святить пасху, не зайдя в храм, какой же это христианин? Это просто самообман в своей причастности к вере.

Благочестивая традиция

Как говорят священнослужители, окунаться в прорубь на праздник Крещения Господня – благочестивая традиция, не имеющая сакраментального значения и прямого отношения к духовной жизни, так что Церковь никого не обязывает её соблюдать. Напротив, есть батюшки, которые выступают против купания в освящённой воде. Но всё зависит от желания человека.

– Людям после 50 лет, если у них есть хронические заболевания, в ледяную воду лучше не лезть, особенно при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, поскольку это чревато инсультом или инфарктом, – поясняет врач-терапевт высшей категории, доктор медицинских наук Николай Кукош. – Противопоказания для погружения в прорубь – хронический бронхит, астма, пиелонефриты, болезни мочеполовой системы и т.д. Должны беречь себя люди, перенёсшие острые вирусные заболевания или чувствующие недомогание. Не следует забывать, что COVID-19 и все его штаммы никуда не исчезли. Перед тем, как окунуться в прорубь, человек должен пройти обследование и посоветоваться с семейным врачом. Молодые, закалённые люди, в частности если они занимаются плаванием, если у них есть духовная потребность, могут без особого риска участвовать в этом обряде. Впрочем, если человек здоров и подготовлен, то возраст – не помеха.

Нередко мы видим, как отчаянные родители, не задумываясь о последствиях, тащат с собой в прорубь детей. Н. Кукош считает, что это отчаянный поступок. У ребёнка могут быть не диагностированные заболевания, например, аллергия на холодную воду, которая проявляется практически мгновенно, или врождённый порок сердца, когда спазмы сосудов могут привести к летальному исходу. Но совсем не обязательно, чтобы последствия зимнего купания проявились мгновенно. К примеру, у юношей со скрытыми заболеваниями мочеполовой системы и нарушением гормонального баланса в будущем могут возникнуть проблемы с потенцией и деторождением.

Священнослужители, говоря о погружении православных в иордани, обращают внимание, что Христос принял Крещение не в зимней проруби, а в более тёплом Иордане. Поэтому не надо искушать Господа и стараться совершать подвиги, которые не соответствуют твоим силам. С другой стороны, для кого-то может быть именно эта традиция станет предварительной ступенью на пути к серьёзной церковной жизни.

В тему

По примеру «моржей»

Обряд окунания в прорубях-иорданях массово возродился в православных странах бывшего Союза в начале

90-х. Для некоторых это была дань моде, но для многих верующих эта традиция и сейчас имеет очень важное значение. Надо ли духовно и физически готовиться к такому обряду?

Жительница Кишинёва Наталья Дембицкая несколько лет вместе с друзьями на праздник Крещения Господня окунается в прорубь, а когда нет морозов, просто в воду, тоже очень холодную.

– Не могу сказать, что физически я как-то особо готовлюсь к этому обряду, – рассказывает собеседница «АиФ в Молдове». – Правда, каждую неделю я хожу в баню и после парилки в любое время года сразу прыгаю в бассейн. Так что моё тело уже привыкло к резкой смене температуры. Но когда я окуналась в первый раз, тогда температура была примерно минус 10 градусов, ощущения были не самые приятные, казалось, что у меня останавливалось сердце, перехватило дыхание. Это длилось несколько секунд, но Бог был со мной. Думаю, это произошло потому, что я не была готова, друзья просто меня уговорили. В следующий раз я окуналась в воду осознанно, настроилась духовно, прочла молитву. И всё было хорошо, а когда вышла на берег, на самом деле почувствовала очищение. Это мои личные ощущения и восприятие крещенской традиции. У кого-то всё может быть по-другому. Так что я не могу давать каких-то советов. Купание в проруби – дело добровольное, главное, идти с верой и добрыми мыслями.

Бывалые купальщики рекомендуют новичкам не употреблять перед погружением для смелости или разогрева алкоголь, который расширяет сосуды, а холод их сужает. Лучше побегать, отжаться, поприседать, а также попросить Божьего благословения. Не обязательно окунаться с головой, этого не делают даже опытные «моржи», которые плавают в шапках, чтобы избежать спазмов головного мозга. Сразу после купания следует надеть головной убор, варежки, шерстяные носки и выпить горячего чаю.