С четверга в Приднестровье открывают парикмахерские, салоны красоты и косметологические кабинеты

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Однако карантинные требования для предприятий данной сферы обслуживания населения станут ещё более строгими. Попасть к парикмахеру, косметологу или мастеру маникюра можно будет только по предварительной записи.

В салоне красоты будет действовать особый дезинфекционный режим, карантинная и временная дистанции. После каждого посетителя – перерыв для обработки зала. С особым вниманием будут относиться к состоянию здоровья сотрудников. Прежде чем приступить к работе, обязательная термометрия. И работники, и клиенты обязательно должны быть в масках, пишет mvdpmr.org.

Временно воздержаться от посещения салонов красоты придётся пожилым людям, тем, у кого есть хронические заболевания, беременным женщинам. Указанная категория граждан из числа обслуживающего персонала к работе также пока не будет допущена.

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