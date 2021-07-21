С чем связан рост цен на продукты питания?

0

В Молдове всё дорожает. Эксперты выяснили, что последние 25 лет цены на продукты питания в стране в среднем росли на 9,9% в год в зимние и весенние месяцы, а летом снижались на 3,1%. В минувшем же апреле цены взлетели в два раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущих лет.

По какой причине в Республике Молдова дорожает продовольствие? Это общемировая или региональная тенденция?

Мнение Шеларь

Рост цен на продукты питания – это общемировая тенденция. По статистике Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), цены на продовольствие во всём мире устойчиво растут почти год. В 2021 году мировой индекс цен на продовольствие – самый высокий показатель за 8,5 лет. Этот индекс измеряет изменение цен в продовольственной корзине, состоящей из зерновых, растительных масел, молочных продуктов, мяса и сахара.

Подсолнечное масло подорожало во всём регионе, Молдова здесь не исключение. Засуха прошлого года сказалась на урожае подсолнечника, поэтому и объёма растительного масла из этого сырья меньше в стране. Дорожают сахар, пшеница, корма.

Устойчивая тенденция роста связана и с ценами на ГСМ. Подорожание топлива сказывается на услугах транспорта, которым пользуются производители для доставки своей продукции экономическим агентам-продавцам. Я думаю, что нас ещё ждёт неприятный сюрприз роста цен на газ, потому что, как следует из российских СМИ, в РФ поднимаются внутренние цены на этот вид топлива. С учётом этого не исключаю, что цена поставки природного газа для Республики Молдова тоже может вырасти.

Галина Шеларь,

директор Центра стратегических исследований и реформ,

доктор экономики

Подготовила Любовь Чегаровская