С августа подешевеет услуга оформления загранпаспорта

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С 1 августа услуга по выдаче заграничного паспорта обойдётся гражданам дешевле.

Так, стоимость оформления паспорта в течение 20 рабочих дней сократится с 850 леев до 650 леев; в течение 10 рабочих дней – с 1280 леев до 1240 леев; в течение 5 рабочих дней – с 1490 леев до 1430 леев. В день запроса оформление паспорта будет стоить 2080 леев вместо 2130.

Как сообщили в АГУ, также на 20% снизится тариф на услугу по выдаче выписок из информационных ресурсов агентства в электронном виде. Почти в три раза ниже станет тариф на услуги по изготовлению удостоверяющих личность документов для беженцев, лиц, пользующихся государственной защитой, и лиц без гражданства.

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