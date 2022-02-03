С 7 февраля в стране возобновляется образовательный процесс

С 7 февраля в стране возобновляется образовательный процесс

Соответствующий приказ издало Министерство образования, культуры и исследований. 

Местные органы в сфере образования и руководители государственных и частных начальных, средних и высших учебных заведений примут необходимые меры для возобновления учебного процесса с физическим присутствием и с соблюдением действующих норм.

Кроме того, внеклассные образовательные мероприятия, запланированные на 5 и 6 февраля, также могут быть организованы с физическим присутствием учащихся.

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