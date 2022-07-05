С 6 июля в Кишинёве поступят в продажу ещё 20 тысяч проездных на полгода

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Об этом сообщил генеральный примар муниципия Ион Чебан, уточнив, что эти абонементы пользуются наибольшей популярностью у пассажиров.

Цена данных абонементов составляет 972 лея, они будут доступны во всех ранее объявленных пунктах продажи – в сети Moldpresa, а также в автобусных и троллейбусных парках. При этом на сегодняшний день есть достаточное количество проездных на месяц и на три месяца.

В то же время до конца этой недели 35 тысяч абонементов для учеников 1-4 классов будут распределены по всем школам, и ученики получат их со следующей недели. До этого они могут ездить бесплатно.

Обычные пассажиры, студенты и ученики 5-12 классов могут приобрести абонементы в пунктах продажи сети Moldpresa и в троллейбусных и автобусных парках. Студенты и школьники должны будут предъявить свой студенческий/ученический билет.

Медицинский персонал, который работает в муниципальных учреждениях, получит абонементы на местах своей работы.

Сотрудники сферы образования, которые работают в муниципальных учреждениях, должны обратиться за разрешением в Главное управление образования, молодежи и спорта (DGETS), на основании которого они могут приобрести абонемент по сниженной цене в Управлении электротранспорта Кишинёва (RTEC).

Главы неполных семей должны обратиться за разрешением в Главное управление по защите прав детей (DGPDC), на основании которого они смогут купить абонемент по сниженной цене в Управлении электротранспорта Кишинёва (RTEC).

Многодетные семьи (3 и более несовершеннолетних детей) должны обратиться за разрешением в Главное управление по защите прав детей (DGPDC), на основании которого они смогут купить абонемент по сниженной цене в Управлении электротранспорта Кишинёва (RTEC).

Экономическим агентам необходимо делать предварительный заказ в Управлении электротранспорта Кишинёва (RTEC) до 10 числа каждого месяца, предшествующие требуемому сроку действия абонемента.

Цены на абонементы для каждой категории граждан можно найти здесь. А список пунктов продажи абонементов – здесь.

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