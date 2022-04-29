С 4 мая ГНС будет рассматривать заявления о возврате дополнительно удержанных налогов

С 4 мая ГНС будет рассматривать заявления о возврате дополнительно удержанных налогов

Государственная налоговая служба (ГНС) объявила, что с 4 мая будет рассматривать запросы о возврате суммы подоходного налога, уплаченной/удержанной сверхнормативно для индивидуальных налогоплательщиков.

По данным ведомства, сумма подоходного налога, принятая к возврату, может быть перечислена на банковский счёт, возвращена наличными в общеустановленном порядке, использована для погашения оставшихся или будущих налоговых обязательств.

Налогоплательщики могут подать заявление в электронном виде, через онлайн-сервис «Электронная декларация» или на бумажном носителе в территориальном подразделении Государственной налоговой службы по дате переплаты.

Для возмещения излишка подоходного налога физическое лицо должно сначала подать декларацию. Крайний срок — 3 мая.

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