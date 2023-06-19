С 30 июня прекращается действие “Зелёной карты” для автоперевозчиков России и Беларуси

С 30 июня прекращается действие “Зелёной карты” для автоперевозчиков России и Беларуси

С 30 июня Россия и Беларусь исключаются из системы международного автострахования. Таким образом, теперь российским и белорусским водителям при выезде в другие страны надо будет оформлять национальную страховку этих государств непосредственно на границе.

В этом контексте Нацагентство автотранспорта рекомендует перевозчикам ознакомиться с действующими в этих странах правилами в области автомобильных перевозок, включая правила страхования транспортных единиц.

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