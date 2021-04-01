С 3 апреля в Кишинёве и Бельцах вводится комендантский час

0

Передвижение граждан с 23.00 до 5.00 будет запрещено за рядом исключений: поездки на работу и с работы, поездки для получения медицинской помощи и для приобретения медикаментов, транзитные поездки для прибывающих в страну.

Кроме того, гражданам запрещено быть в общественных местах (вне зависимости от времени суток): в парках, лесах, на детских и спортивных площадках и т.д. В случае выхода на улицу необходимо иметь при себе удостоверение личности.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.