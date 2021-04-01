С 3 апреля в Кишинёве и Бельцах вводится комендантский час

С 3 апреля в Кишинёве и Бельцах вводится комендантский час

Передвижение граждан с 23.00 до 5.00 будет запрещено за рядом исключений: поездки на работу и с работы, поездки для получения медицинской помощи и для приобретения медикаментов, транзитные поездки для прибывающих в страну. 

Кроме того, гражданам запрещено быть в общественных местах (вне зависимости от времени суток): в парках, лесах, на детских и спортивных площадках и т.д. В случае выхода на улицу необходимо иметь при себе удостоверение личности.

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