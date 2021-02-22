С 27 февраля разрешат проводить школьные олимпиады

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Министерство образования, культуры и исследований объявило о том, что с 27 февраля возобновляется проведение районных/муниципальных олимпиад для общеобразовательных учреждений.

По сообщению ведомства, пишет moldpres.md, в этот же день начнутся зональные олимпиады для профессионально-технических учебных заведений.

Олимпиады будут проходить при физическом присутствии участников в центрах для проведения письменных тестов, – уточнили в министерстве.

В этом контексте Министерство образования, культуры и исследований разработало Инструкцию о мерах по профилактике и контролю против заражения COVID-19, применимую к организации школьных олимпиад.

Ранее министерство объявило, что школьные олимпиады, запланированные на 2021-2022 учебный год, перенесены на неопределённый срок в связи с эпидемиологической ситуацией в стране.

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