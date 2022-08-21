С 22 августа Украину и юг Молдовы свяжет новая железнодорожная ветка

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Железнодорожный участок между Молдовой и Украиной Басарабяска — Березино введут в эксплуатацию уже с сентября. За последние два месяца строительные работы велись на 23 километрах железнодорожной ветки.

Об этом сообщил министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну. По его словам, участок запустят уже в сентябре и он первое время будет использоваться для перевозки грузов, пишет tv8.md.

Официальный запуск участка дороги запланирован на 22 августа. В мероприятии примет участие министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Железнодорожный участок соединит порты Измаил и Белгород-Днестровский, а также станции Арциз и Затока. Республика Молдова сможет экспортировать/импортировать товары через порт Измаил на Дунае, так как за последние полгода наблюдается высокая нагрузка на порт Рени. Украина будет экспортировать товары в Республику Молдова и страны ЕС по данному участку.

Строительство участка протяжённостью примерно 23 км началось почти два месяца назад. Из них только 1,2 км железной дороги было построено на территории Республики Молдова.

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