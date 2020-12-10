С 21 по 24 декабря школьники в Молдове будут учиться дистанционно

С 21 по 24 декабря школьники в Молдове будут учиться дистанционно
Соответствующее решение, исходя из эволюции эпидемиологической ситуации, приняло Министерство образования, культуры и исследований. 

Согласно постановлению ведомства, учителям надлежит подвести итоги первого полугодия с 14 по 18 декабря, а с 21 по 24 декабря учащиеся 1-4, 5-9 и 10-12 классов будут заниматься дистанционно.
Кроме того, в период с 14 по 24 декабря внеклассные занятия в учреждениях будут запрещены. Их можно будет проводить только удалённо.
С документом можно ознакомиться ниже:
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.
Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md