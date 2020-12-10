С 21 по 24 декабря школьники в Молдове будут учиться дистанционно

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Соответствующее решение, исходя из эволюции эпидемиологической ситуации, приняло Министерство образования, культуры и исследований.

Согласно постановлению ведомства, учителям надлежит подвести итоги первого полугодия с 14 по 18 декабря, а с 21 по 24 декабря учащиеся 1-4, 5-9 и 10-12 классов будут заниматься дистанционно.

Кроме того, в период с 14 по 24 декабря внеклассные занятия в учреждениях будут запрещены. Их можно будет проводить только удалённо.

С документом можно ознакомиться ниже:

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