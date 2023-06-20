С 2025 года Молдова перейдёт на измерение природного газа в киловатт-часах

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С 2025 года Молдова, согласно европейским стандартам, перейдёт на измерение природного газа в киловатт-часах (кВт*ч) вместо кубических метров. Как уточнил глава Moldovagaz Вадим Чебан, измерение природного газа в кВт*ч законодательно введено ещё с 2019 года, но пока оно используется при сделках по экспорту-импорту.

Для доработки нормативной базы расчёта потреблённой энергии конечными потребителями в Национальное агентство по регулированию в энергетике должны обратиться основные участники газового рынка Молдовы: Moldovagaz и Energocom, а также газотранспортные компании Moldovatransgaz и Vestmoldtransgaz, пишет yellowpages.md.

По словам Чебана, измерение в кВт*ч позволяет вести более точный, справедливый учёт газа. В частности, кубический метр газа содержит различное количество энергии в зависимости от его состава, температуры сгорания, давления.

Ранее Молдова получала газ только от одного поставщика, сейчас источники варьируются, нередко в республику поступает смесь газов, то есть состав одного кубометра может отличаться в зависимости от того, из какой он партии, — написал глава компании в соцсети.

Новая методика расчёта предусматривает оплату не за объём, а за энергию, которая вырабатывается при сжигании природного газа в киловатт-часы. При этом для потребителей процесс сдачи показаний не изменится, они, как и раньше, будут приниматься в кубических метрах, так как все приборы измерения показывают данные в кубических метрах, а в ближайшее время замена всех счётчиков по стране не представляется возможной, добавил Чебан.

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