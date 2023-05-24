С 2024 года физлица с доходами до 720 тыс. леев смогут пользоваться личным освобождением

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Это предусматривает проект бюджетно-налоговой политики на 2024 год, разработанный Министерством финансов.

В частности, предлагается увеличить с 360 тыс. до 720 тыс. леев лимиты годового налогооблагаемого дохода физлиц, который позволяет пользоваться правом на личное освобождение. Это позволит увеличить число потенциальных бенефициаров личного освобождения. В настоящее время физлица пользуются правом на личное освобождение (27 тыс. леев) при наличии налогооблагаемого дохода до 360 тыс. леев.

В то же время второй год подряд проект налоговой политики не предусматривает традиционного ежегодного повышения размера освобождений для налогоплательщиков-физлиц. Таким образом, размер личного освобождения в 2024 году сохранится на уровне 27 тыс. леев, размер дополнительного освобождения и освобождения на иждивенца с ограничениями возможностей составит 19,8 тыс. леев, а размер освобождения на детей – 9 тыс. леев в год на каждого иждивенца. Размер личного повышенного освобождения, которое предоставляется лицам с ограниченными возможностями после аварии на Чернобыльской АЭС или вследствие войны, или вследствие врожденного заболевания или заболевания с детства, лиц с тяжёлым и выраженным ограничением возможностей; родителей или супруга/супруги погибшего или пропавшего без вести участника боевых действий по защите территориальной целостности и независимости Молдовы, а также боевых действий в Афганистане, сохранится в размере 31,5 тыс. леев.

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